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Spor

Federico Bernardeschi için ilk adım atıldı! Beşiktaş maliyetini sordu

Gelecek sezon Rachid Ghezzal ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş daha önce de gündeminde olan Federico Bernardeschi için düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekip, oyuncunun maliyetini sordu. İşte detaylar...

Sabah16 Mayıs 2024 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Federico Bernardeschi için ilk adım atıldı! Beşiktaş maliyetini sordu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Federico Bernardeschi için girişimde bulundu.

MALİYETİ SORULDU

Gelecek sezon Rachid Ghezzal ile yola devam etmeyecek olan siyah beyazlılar, kariyerini Toronto'da sürdüren İtalyan sağ kanadın maliyetini sordu.

GELECEK YANITA GÖRE HAMLE

Yönetim, gelecek yanıta göre bu transfer için adım atacak.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

30 yaşındaki Bernardeschi'nin sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen Bernardeschi, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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