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Spor

Fedor Chalov'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray, CSKA Moskova formasıyla bu sezon 30 lig maçında 19 gol atan Fedor Chalov'u gözüne kestirmiş durumda.

21 Haziran 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Fedor Chalov'dan Galatasaray'a yeşil ışık
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Galatasaraylı yetkililer, 25 yaşındaki Rus yıldızın menajeriyle temasa geçti. Kulübüyle 1.5 yıllık mukavelesi bulunan Chalov'un Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı, görüşmelerin çok hızlı şekilde ilerlediği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılılar, kadroda ikinci forvet olarak düşündükleri Chalov'un bonservisi için CSKA Moskova'yla da masaya oturmayı planlıyor.

YAKINDA AÇIKLANACAK

Galatasaray'ın bir diğer golcü hedefi bilindiği gibi Moussa Dembele. Fransız yıldızla da görüşmeler olumlu ilerliyor, ancak kulübün bu konuda yeni bir adım atmadığı ve alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi.

Ana hedefi Mauro Icardi'nin bonservisini almak olan ve bütçenin büyük bölümünü buraya ayıran Galatasaray'da, Arjantinli yıldızdan gelecek habere göre hareket edilecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Chalov veya Dembele'den birinin transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Futbol kariyerine CSKA altyapısında başlayan Chalov, A takıma yükseldikten sonra kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu. Geçirdiği hafif bir sakatlık sonrası formayı kaptırınca yarım sezonluğuna İsviçre'nin Basel takımına kiralanan genç futbolcunun geri dönüşü ise çok konuşuldu. Rusya'daki son sezonunda attığı 19 gol, Chalov'u bir anda Avrupa kulüplerinin transfer radarına yerleştirdi.

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