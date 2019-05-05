Feghouli: Deplasman performansımız artırmamız gerekiyor
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenip liderliği ele geçirdiği maçın ardından Sofiane Feghouli konuştu.
Feghouli, şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtip şu sözleri kullandı:
''Derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz. Şampiyonluk için çok önemliydi. 2 gol attık ve yemedik, çok fazla tehlike de görmedik kalemizde. Taraftarımızın da yoğun desteği bize motivasyon sağlıyor. Rakibin üstünde büyük bir baskı kurdular. Sadece iç saha değil, deplasman performansını da arttırmamız gerekiyor.''
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