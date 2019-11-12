Feghouli için şans doğdu
TEKNİK Direktör Fatih Terim’in devre arasında satışını istediği isimlerden Sofiane Feghouli’nin özellikle son Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında ortaya koyduğu performans bu oyuncu için yeniden düşünme sürecini başlattı.
- Star Spor
Terim’in Cezayirli oyuncunun bu performansı sürdürmesi durumunda takımda tutmayı düşündüğü ifade edildi. İlk devrede kalan maçlarda Feghouli’ye daha fazla şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcı beklediği katkıyı alabilirse, onu takımda tutacak.Feghouli için şans doğdu
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