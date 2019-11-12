Terim’in Cezayirli oyuncunun bu performansı sürdürmesi durumunda takımda tutmayı düşündüğü ifade edildi. İlk devrede kalan maçlarda Feghouli’ye daha fazla şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcı beklediği katkıyı alabilirse, onu takımda tutacak.Feghouli için şans doğdu