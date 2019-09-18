Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Cezayirli yıldız Feghouli açıklamalarda bulundu.

İşte Feghouli'nin açıklamaları:

Kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik, aldığımız 1 puandan mutlu değilim. Takım olarak daha iyi olacağız. Bundan sonraki maçı evimizde oynayacağız ve o maçı kazanmak istiyoruz. Birlikte çok fazla oynayamadık. Takımın oturması zaman alacak. İyi bir sezon geçireceğimize eminim. Bizim amacımız gruptan çıkmak. Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en iyilerinden biri. Şimdi evimizde kazanmalıyız. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar.