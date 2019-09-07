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Feghouli o iddialara yanıt verdi

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanladı.

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Sofiane Feghouli, medyada yer alan yıllık ücretine zam istediğine dair haberleri sosyal medya hesabından yalandı.
 
Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkımda çıkan, 'Maaşına 500 bin avro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.
 

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