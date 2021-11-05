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Spor

Feghouli ve Berisha Avrupa Ligi'nde rakip oldu

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasının en iyi golleri oylamasında Galatasaraylı Feghouli ile Fenerbahçeli Berisha'nın golleri aday gösterildi.

5 Kasım 2021 Cuma 08:34 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 08:34
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UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabından yapılan haftanın golü oylamasına Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer aday çıktı.

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Antwerp ağlarına gönderdiği estetik vuruşun yanı sıra Galatasaraylı Feghouli'nin Lokomotiv Moskova ağlarına gönderdiği plase şut haftanın golü adayları arasında gösterildi.

Ortaya çıkan 4 adaydan diğer ikisi ise West Ham'dan Said Benrahma'nın Genk'e attığı golün yanı sıra Ferencvaros Myrto Uzuni'nin Celtic ağlarına gönderdiği gol diğer adaylar oldu.

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