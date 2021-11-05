Feghouli ve Berisha Avrupa Ligi'nde rakip oldu

5 Kasım 2021 Cuma 08:34 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 08:34

UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabından yapılan haftanın golü oylamasına Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer aday çıktı.

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Antwerp ağlarına gönderdiği estetik vuruşun yanı sıra Galatasaraylı Feghouli'nin Lokomotiv Moskova ağlarına gönderdiği plase şut haftanın golü adayları arasında gösterildi.

Ortaya çıkan 4 adaydan diğer ikisi ise West Ham'dan Said Benrahma'nın Genk'e attığı golün yanı sıra Ferencvaros Myrto Uzuni'nin Celtic ağlarına gönderdiği gol diğer adaylar oldu.