Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Feghouli'den Fatih Terim'e mesaj: Hocam çalışmamın karşılığında bana forma şansı verdi

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın ilk yarının son maçında Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

İyi çalıştıklarını ve 3 puanı aldıklarını kaydeden Cezayirli oyuncu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik, bu hafta bizim için çok önemliydi. Puan farkını azaltmış olmak da çok önemliydi. Bütün hafta bunun bilincinde çalıştık ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

Terim'in verdiği şansı iyi kullandığını kaydeden Feghouli, "İnşallah bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayacağız. Hocamın bana şans vermediği dönemde iyi çalıştım ve son haftalarda hocam, bu çalışmanın karşılığında bana forma şansı verdi. Elhamdülillah bugün de golümü attım" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Paris´teki gösterilerde Fransız polisi silah çekti

Paris´teki gösterilerde Fransız polisi silah çekti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA