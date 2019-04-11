Feghouli'den Fenerbahçe için olay sözler!

Fenerbahçe'nin konuğu olan Galatasaray, 20 yıllık Kadıköy şanssızlığını kırmak istiyor. Derbi öncesi Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

'BİZ ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ, ONLAR...'

Hürriyet'in haberine göre Cezayir basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, derbiden galip ayrılacaklarını belirterek, "Bu maç öncekilerden tamamen farklı olacak. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibimiz ise alt sıralardan yükselmeye çalışıyor. Bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu sefer kazanmalıyız. Derbide 3 puanı almak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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