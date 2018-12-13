Feghouli'nin performansı kafaları karıştırdı

Galatasaray, sezon başından bu yana kadroda şans bulamayan Feghouli'yi devre arasında satıp gelir elde etme planı ebklemeye alındı.

Galatasaray'ın evinde oynadığı Porto maçında gösterdiği performansla yeniden dikkatleri çeken Feghouli için teknik kadronun yeniden bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde Maicon ile birlikte satılacaklar listesinden olan Feghouli, transferini istemeyip, takımda kalmak istemişti. Porto maçından sahanınn en iyisi olan Feghouli'nin devre arasında satılması akıllara "Göndermemiz doğru mu?" tartışmasını getirdi.

Oyuncunun takımın en etkili ismi olarak Porto karşılaşmasında yıldızlaşması ve çıkarken alkışlanması, teknik heyetin stratejisinin değişmesine neden olabilir. Bu durumda, devre arasında veya yaz döneminde satmadan oyuncu alamayacak olan sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyecekleri merak ediliyor.

Özellikle Maicon ile beraber Feghouli'nin satışından iyi bir para bekleniyor ve buna göre transferler yapılacağı öngörülüyordu.

(Milliyet)