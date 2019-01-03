Feghouli’nin tek şartı Devler Ligi
G.SARAY’IN 3 milyon 850 bin euro garanti ücret ile en çok kazanan ismi durumunda olan Feghouli, Arap ülkeleri ve Çin’e gitmiyor.
- StarSpor
G.SARAY’IN 3 milyon 850 bin euro garanti ücret ile en çok kazanan ismi durumunda olan Feghouli, Arap ülkeleri ve Çin’e gitmiyor. 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli orta saha oyuncusunun, ayrılmak için tek şartı Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takıma gitmek. Ancak Terim “Son haftaların form tutan Cezayirli’sini satmayın” dedi.
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