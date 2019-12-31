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Spor

Feghouli’nin yerine Es-Es’ten Sekidika

SÜPER Lig’de ilk yarıyı lider Sivas’ın 10 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray’da gözler transfere çevirilirken, gündemdeki isimler de tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Star Spor31.12.2019  00:52 - Güncelleme: 31.12.2019  08:00

Öncelikle Medipol Başakşehir’den eski yıldızı Arda Turan’la 1.5 yıllığına el sıkışan Sarı-Kırmızılılar’ın sağ kanat için de TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da forma giyen Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile el sıkıştığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim’in takımda görmek istediği 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu için yönetimin Es-Es’e 400 bin euro bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi. Eskişehir’le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Sekidika’nın da Cim-Bom’da forma giymeyi çok istediği ifade edilyor. Bu arada Aslan’ın Okay Yokuşlu ile de ilgilendiği ileri sürülüyor.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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