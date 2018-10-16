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Feghouli'ye 10 numara görev

Benin’e karşı orta sahanın ortasında görev yapan ve çok başarılı olan Cezayirli yıldız, Cim-Bom için umut oldu. Terim’in Emre’nin sakat, Belhanda’nın formsuzluğu yüzünden Feghouli’yi 10 numara oynatabileceği bildirildi.

  • StarSpor
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MİLLİ aradan sonra hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Galatasaray’da kadro konusunda yaşanan sıkıntının aşılması için sürpriz bir çözümün bulunduğu ortaya çıktı. Sneijder’in gitmesinden sonra 10 numara sorunu yaşayan Sarı-Kırmızılılar’da Sofiane Feghouli’nin forvet arkası oynamasının gündeme geldiği iddia edildi. Aslan’ın hocası Fatih Terim’in, Cezayir’in 2019 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin’i 2-0 yendiği karşılaşmada orta sahada oynayıp, başarılı bir performans ortaya koyan Feghouli’yi Bursa’ya karşı 10 numara olarak kullanma konusunu değerlendirmeye aldığı bildirildi. Terim’in, Emre’nin sakat, Belhanda’nın formsuz oluşu nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor. Tecrübeli teknik adamın, Florya’da gerçekleştirilen son antrenman öncesi 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu ile bu konuda bir görüşme yaptığı öğrenildi. Feghouli’nin de, “Milli takım hocamız Belmadi, Benin maçında beni 10 numara oynattı ve başarılı oldum. İstenseniz yine oynarım. Başarılı olacağımı düşünüyorum” dediği kaydedildi.

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