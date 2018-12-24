Fehmi Koç tarihe geçti
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da Fehmi Koç tarihe geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da genç isim Fehmi Koç gündem oldu.
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 90+1. dakikada dahil edilen 15 yaşındaki Fehmi Koç, tarihe geçti. 15 yıl 3 ay 26 günlük olan Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.
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