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Fehmi Koç tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da Fehmi Koç tarihe geçti.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da genç isim Fehmi Koç gündem oldu.
 
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 90+1. dakikada dahil edilen 15 yaşındaki Fehmi Koç, tarihe geçti. 15 yıl 3 ay 26 günlük olan Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.

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