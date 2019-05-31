Fejsa ile 3 yıllık anlaşma yapıldı
FENERBAHÇE’NİN Sırp ön libero oyuncusu Ljubomir Fejsa transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
- StarSpor
Sırp basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllığına el sıkıştı. 6 yıl Portekiz’de Benfica formasını giyen Fejsa’nın yönetimden daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği bunun da Fenerbahçe olduğunu belirtip izin istedi. Benfica’nın 3 milyon euroluk bonservis fiyatı karşılığında izin verdiği Fejsa ile en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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