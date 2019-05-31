Fejsa ile 3 yıllık anlaşma yapıldı

Sırp basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllığına el sıkıştı. 6 yıl Portekiz’de Benfica formasını giyen Fejsa’nın yönetimden daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği bunun da Fenerbahçe olduğunu belirtip izin istedi. Benfica’nın 3 milyon euroluk bonservis fiyatı karşılığında izin verdiği Fejsa ile en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı belirtildi.