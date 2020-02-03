Felipe Melo Brezilya'da olay oldu

03.02.2020 21:08 - Güncelleme: 03.02.2020 21:08

Brezilya Paulista Ligi 4. maçında Bragantino ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Nabi Abi Chedid Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bragantino 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Uillian Correira ve Ytalo kaydederken, Palmeiras'ın tek sayısı Eduardo Pereira Rodrigues'ten geldi.

Mücadele esnasında, Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo ile Bragantino'da top koşturan Claudinho arasında bir tartışma yaşandı.

İki futbolcu arasında yaşanan tartışma maç sonuna da taşınırken 23 yaşındaki futbolcu, Melo ile yaşadığı olay hakkında flaş ifadeler kullandı.

Globo Esporte'a konuşan genç sol kanat, "Felipe Melo'nun sahada nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor. Bana 'Kalk ve top oyna!” dedi. Bana küfür etti. Anneme küfür etti. Kariyerine saygı duyuyorum ama asla başımı öne eğmeyeceğim. Özellikle ona karşı." diye konuştu.

(Fotomaç)