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Felipe Melo ve Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın eski oyuncuları Felipe Melo ve Lukas Podolski, Galatasaray'a destek tweeti attı.

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Galatasaray kulübü yetkilileri ve sarı kırmızılı futbolcular PFDK sevklerine tepki göstermek adına Fatih Terim'in başlattığı "KenetlenBaşkaGalatasarayyok" hashtagi ile sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Galatasaray cephesinden yapılan bu paylaşımlara sarı kırmızılı eski futbolculardan da destek geldi.

Galatasaraylı eski futbolcular Felipe Melo ile Podolski kendilerine ait sosyal medya hesaplarından, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başlattığı kampanyaya destek olarak paylaşımlarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, Felipe Melo ve Podolski'nin paylaşımlarına destek oldu. 

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