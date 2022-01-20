Felipe Sanches Mateos: İstediğimiz takımı sahaya sürmeye çalışacağız

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:32

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Felipe Sanches Mateos, maçı değerlendirdi.

Maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanches Mateos ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Mateos, "Bazen oynadığınız maçlarda sonuç negatif olur ama o maçla alakalı kazanımlarınız pozitiftir. Biz iki haftadır iyi işler yaptık diye düşünüyorum. Geçen hafta oyunumuz da iyiydi. İlk 30 dakikada iyi bir futbol oynamıştık. Maçın sonundaki röportajda bu 30 dakikadaki oyunumuzu maçın geneline yaymamız gerektiğini söylemiştik. Bugünkü maç belki kusursuz değildi, ama arkadaşlarımızın geçen haftadaki 30 dakikada gösterdiği enerjiyi, bu maçta 90 dakikaya yaymaları bizi mutlu etti. Çok çok mutluyuz. İstediğimiz takım düzenine ve dinamiğine uzak olmadığımızı düşünüyorum. Elbette maç programı yoğun ve vaktimiz kısıtlı. Arkadaşlarla konsantre bir şekilde çalışmaya devam edip, istediğimiz takımı sahaya sürmeye çalışacağız." diye konuştu.