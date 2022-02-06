Felipe Sanchez Mateos: 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum

IHA 6 Şubat 2022 Pazar 20:21 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 20:21

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok değerli bir teknik ekip ve takıma karşı iyi bir mücadele ettiklerini belirten Mateos; "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz iki isabetli şut atabildi. Fırsatlar bulan bizdik. Sahadan da bugün üzülerek ayrılan taraf biziz. Çünkü 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.