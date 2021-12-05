Felipe Sanchez Mateos: Biz oyunumuzu oynayamadık

5 Aralık 2021 Pazar 19:38 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 19:38

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldığı galibiyetten dolayı GZT Giresunspor'u tebrik eden Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Özellikle ilk yarıda bizim her zamanki baskılı oyunumuzu, topu ayağımızda tutma ve rakibe vermeme konusunda çok planlarımızı işletmediler. Topu bir şekilde bizden aldılar, kendileri oynadılar. O yüzden ilk yarıda biz oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarıda daha yüksek enerjisi olan takım yine kendileriydi. Attığımız golden sonra ikinci yarı özellikle bazı durumlarda zorlu oyunlar ortaya çıkartamadık. Günün sonunda da 3-1 skorla mağlup olarak buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.