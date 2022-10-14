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Spor

Felipe Sanchez Mateos: Sahada gerçekten büyük bir emek vardı

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-2 yenen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Ekim 2022 Cuma 23:30 - Güncelleme:
Felipe Sanchez Mateos: Sahada gerçekten büyük bir emek vardı
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında FTA Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, "Geriye baktığımızda sürekli iyi futbol oynuyorduk, fakat sonuçları alamıyorduk. Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, FTA Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde 3-2'lik skor ile galip gelen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, sahada emek vermeleri gerektiğini, takımın ise bu emeği fazlasını verdiğini söyledi. Galibiyetin gelecek haftalar için özgüven sağlayacağını belirten Mateos, "Geriye baktığımızda sürekli iyi futbol oynuyorduk, fakat sonuçları alamıyorduk. Bu galibiyet haftayı mutlu kapatmamızı sağladı. Sahada gerçekten büyük bir emek vardı. Gelecek için daha özgüvenli, daha korkmadan futbol oynamamıza yardımcı olacak. Bu bağlamda kulübe çok teşekkür etmek istiyorum. Futbolcuların arkasında çok iyi durdular. Bütün hafta bizi burada yalnız bırakmadılar. Desteklerini hiç esirgemediler. Futbolcular da, yönetim tarafından kazandıkları özgüvenle bugün sahada üstlerine düşeni yaptılar." diye konuştu.

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