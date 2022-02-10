İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Felipe Sanchez Mateos: Yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık
Spor

Felipe Sanchez Mateos: Yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Adana Demirspor'u penaltılarla yenerek çeyrek finale yükselen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 21:39 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 21:39
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Adana Demirspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta seri penaltı atışları sonucu (4-2) eleyen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Maça gelenler ve televizyonda izleyenlerin güzel bir müsabaka izlediğini anlatan Mateos, "Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar. Bu da Alanya'nın ruhu." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.