Felipe Sanchez Mateos: Yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 21:39 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 21:39

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Adana Demirspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta seri penaltı atışları sonucu (4-2) eleyen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Maça gelenler ve televizyonda izleyenlerin güzel bir müsabaka izlediğini anlatan Mateos, "Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar. Bu da Alanya'nın ruhu." diye konuştu.