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Spor

Femke Bol, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu

Hollandalı sporcu Femke Bol, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede altın madalya kazandı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Femke Bol, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede Hollandalı Femke Bol, altın madalyanın sahibi oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar 400 metrede madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 400 metrede dünya salon rekorunu elinde bulunduran Femke Bol, 49.85 saniyeyle altın madalya kazandı.

Bir diğer Hollandalı sporcu Lieke Klaver, 50.57'lik süresiyle gümüş, Polonyalı Anna Kielbasinska ise 51.25'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede Norveçli Karsten Warholm, altın madalya kazandı.

  • Femke Bol
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