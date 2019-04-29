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Fener defansa çare arıyor

Kanarya’da Kasımpaşa maçı öncesi Skrtel ve Sadık cezalı, Serdar Aziz sakat. Yanal, stoperde Neustadter’in yanında M.Topal veye Isla’dan birini oynatacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçirmekte olan Fenerbahçe, kendi sahasında uzatma anlarında 1 puanı kurtardığı Trabzonspor mücadelesinde 2 de önemli kayıp verdi. Sarı-Lacivertliler’de ikinci sarı karttan atılan Sadık Çiftpınar ile 4. sarı kartını gören Martin Skrtel, bu hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak müsabakada cezalı duruma düştü. Serdar Aziz’in de sakat olması nedeniyle Kanarya’da savunmanın göbeğinde sorun yaşanıyor. Teknik Ddrektör Ersun Yanal, uzun süredir ilk 11’de forma şansı vermediği Roman Neustadter’i mecburiyetten Kasımpaşa’ya karşı ilk 11’de sahaya sürecek. Ancak bu da yeterli değil. Yanal ikinci stoper için Mehmet Topal ile bu bölgede oynayabileceğini belirten Şilili sağ bek Mauricio Isla arasında tercih yapacak. Fener’in hocasının, M.Topal’ı stopere çekip ön liberoda Jailson, Mehmet Ekici, Elmas’tan ikisine yer vereceği öğrenildi.

Audi Cup’ta rakipler B.Münih ve R.Madrid

FENERBAHÇE, gelecek sezon öncesi son sınavını Audi Cup’ta verecek. Bayern Münih kulübü her sezon başında organize ettiği kupa ile ilgili olarak dün açıklama yaparken, katılacak takımlarla ilgili bilgi verdi. 30-31 Temmuz’da yapılacak kupada bu sezon Bayern’in yanı sıra Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham mücadele edecek. Fener ilk maçını Bayern ile yapacak. Kazananlar finale çıkacak.

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