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Fener dışarıda yanmıyor

Teknik Direktör Yanal yönetiminde kendi evi dışında sonuca gitmekte zorlanan Sarı-Lacivertli takım, 8 dış saha maçında sadece 2 kez kazanırken, 3 yenilgi ve 3 de beraberlik elde etti.

  • Star Spor
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ZİRVE yarışında önceki gün Sivasspor’a deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe bu sezon dış sahadaki kötü performansına bir türlü dur diyemiyor. Sarı-Lacivertli takım sezon başından bu yana Kadıköy dışında 8 maça çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. 3 maçta berabere kalırken, 3 kez de mağlup oldu ve deplasman maçlarında toplam 15 puanlık kayıp yaşadı.

MAÇ BAŞINA 1.125 PUAN

Süper Lig’de yer alan 18 takım arasında Fenerbahçe deplasmanda yapılan maçlar dikkate alındığında averajla ancak 10. sırada yer alabildi. 8 dış saha mücadelesinde 9 puan toplayan Kanarya maç başına ancak 1.125 puan toplayabildi. Deplasmanda en başarılı ekipler 7’şer maçta 12’şer puana ulaşan Trabzonspor ve Başakşehir (maç başına 1.71 puan) oldu.

YANAL’IN KARNESİ ZAYIF

Öte yandan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde İstanbul dışındaki maçlarda çok kötü sonuçlara imza attı. Geçen sezondan bu yana Kanarya, İstanbul dışında Anadolu’da 12 maça çıkarken bunlardan sadece ikisinde Erzurumspor’u 1-0, Denizlispor’u 2-1 yendi. 5 beraberlik elde ederken, 5 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. Fener bu maçlarda 9 gol attı, 14 gol yedi.

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