Fener Fer'den vazgeçti

SWENSEA Cityli Leroy Fer’i listesine alan Fenerbahçe’ye İngiltere’den kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcu, takımının Birmingham ile yaptığı karşılaşmanın 18. dakikasında sakatlanarak oyunu terketti. Kesin durumu belli olmayan Hollandalı futbolcunun sakatlığının uzama ihtimali üzerine Sarı-Lacivertliler’in menajerle yaptıkları görüşmeyi askıya aldıkları ve kulübü ile görüşmeden transferi kapattıkları öğrenildi. Swensea City Teknik Direktörü Graham Potter de oyuncunun durumu ile ilgili olarak, “Fer’i bacağındaki sakatlık nedeniyle kenara aldım. Sakatlığının durumuyla ilgili net bilgi için 24 ya da 48 saat süreye ihtiyacımız var” dedi.