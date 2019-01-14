Fener ipleri elinde tutuyor

FENERBAHÇE, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferlerinde “Bekle ve al” taktiğini uygulayacak. Sarı-Lacivertiler, Galatasaray’ın yollarını ayırdığı Serdar ve Beşiktaş’ın artık takımda düşünmediği Tolgay ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı. Her iki futbolcu da Kanarya’ya söz verdi. Fenerbahçeli yöneticiler böylece iki oyuncunun da başka bir takıma gitmesinin önünü kesti. Galatasaray ve Beşiktaş oyuncularını bonservis bedeli alarak satmak istiyor. Cim-Bom, Serdar için 4 milyon euro isterken, Kartal’ın Tolgay’dan beklentisi 5-6 milyon euro. Bu rakamları ödemek istemeyen Fenerbahçe şimdi beklemeye geçti. Galatasaray ve Beşiktaş cephesi bu iki oyuncuyu satamazsa yıllık ücretlerini ödemek zorunda kalacak. Kanarya da bu düşünce ile ezeli rakiplerinin pes etmesini bekliyor.