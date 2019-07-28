‘Fener maçını bekliyorum’
Sambacı, “Geçen sezon Kanarya’ya karşı oynamadığım için üzülmüştüm. Her futbolcu böyle maçlarda yer almak ister. Takım olarak lige ve Şampiyonlar Ligi’ne odaklandık” dedi.
- Star Spor
MARCAO’NUN aklı Fenerbahçe derbisinde. Avusturya kampında açıklamalar yapan G.Saray’ın Brezilyalı stoperi, “Geçen sezon Fener derbisinde oynamadığım için üzülmüştüm. Her futbolcu bu tip maçlarda oynamak ister. Ancak odak noktamız sadece derbi değil. Oraya gelene kadar 5 maçımız var. Önce onları geçip, kendi sahamızda, seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz” dedi.
İKİ KUPA BÜYÜK BAŞARI
Sambacı şunları söyledi: “Geldiğim ilk sezonda 2 kupa almak benim için büyük başarıydı. Şimdi önümüzde bizi bekleyen çok zor bir sezon var. Şampiyonlar Ligi çok farklı bir seviye. Oynadığınız rakipler ve oyuncu kaliteleri bambaşka. Hem ben hem de takım arkadaşlarım, Süper Lig ve Şampiyonlar Liginde başarılı olmak için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz.”
HAYALİM MİLLİ TAKIM
“Bazı takımlar için ismim geçiyor. Transfer konularına girip, yorum yapmak istemiyorum. Şu anda tek odaklandığım şey Galatasaray üzerine. Her Brezilyalı oyuncunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim bir gün milli takım için mücadele etmek, o formayı giymek. Aile benim için her şey. Aldığım ve alacağım bütün kararlarda eşime, anneme ve babama danışırım.”
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