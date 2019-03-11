Fener sil baştan

SÜPER Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçirmekte olan Fenerbahçe’de cuma günü Kadıköy’de oynanacak kritik Demir Grup Sivas maçında kadroda önemli değişiklikler olacak. Son Başakşehir yenilgisi sonrası “Bu futbol bize yakışmıyor” diyen Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Yiğidolar’a karşı kadroda en az 6 farklı isme görev vereceği ortaya çıktı.

TOLGAY ARSLAN DİNLENDİRİLECEK

Kanarya’nın hocası öncelikle Başakşehir’e karşı kötü performans ortaya koyan ve taraftarların tepkisini çeken Tolgay Arslan’ın yanı sıra Eljif Elmas, Jailson, Moses ve kaleci Volkan Demirel’i kulübeye çekecek. Bu futbolcuların yerine Harun, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar ve Ayew oynayacak. Cezalı olan Serdar Aziz’in yokluğunda ise stoperde Skrtel’in yanında Sadık Çiftpınar olacak.

VALBUENA’NIN DURUMU BELİRSİZ

Ersun Yanal’ın, sakatlıkları nedeniyle Başakşehir’e karşı forma giyemeyen Dirar ve Mehmet Topal’ın Sivas maçına yetişmemesi durumunda Şener ile Alper’e hazır olun talimatı verdiği bildirildi. Oyuna girdikten sonra sakatlanan Valbuena’nın da yetişmesi durumunda sonradan kullanılacağı öğrenildi. Kadroyu neredeyse silbaştan yapacak olan Fenerbahçe, Sivasspor maçında mutlak 3 puan almayı hedefliyor.