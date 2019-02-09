Fener, Ulusoy’u istemiyor

Kayserispor deplasmanında 3 puan bırakan Fenerbahçe’de hakem Alper Ulusoy’a öfke dinmiyor. Başkan Yardımcısı Semih Özsoy maçtan sonra “Ekici’ye yapılan faule kart gösterilmemesi, Soldado’ya çıkan kırmızı. Mensah’ın 6 faule ve 2 tane elle pozisyonu kesmesine hiç kart gösterilmemesi. Moses’ın topu erken kullandığı için hemen sarı kart görmesi, Serdar Aziz’in omzuna basılarak golün atılmasına bakınca insanın çok ağır şeyler söyleyesi geliyor. Bunun bedelini ağır öderler” sözlerinin ardından Sarı-Lacivertli yöneticiler eleştirilere devam etti. Yöneticilerin, “Alper Ulusoy geçen yıl Karabük maçında sınırdaki 3 oyuncuyu (Şener, Skrtel, Neustadter) bulup çat çat kart çıkardı. Bize karşı ön yargılı. Artık onu maçlarımızda görmek istemiyoruz” ifadelerini kulllandıkları öğrenildi.