Fener ve Aslan’ın oranları geriledi

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SÜPER Lig’de 7. hafta maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Gençlerbirliği deplasmanında berabere kalan G.Saray’ın oranı 2.35’ten 2.45’e düşmesine rağmen hala favori gözükürken, Fenerbahçe’nin de Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında oranı 2.45’ten 2.80’e geriledi. Beşiktaş’ın şampiyonluk oranı 5.75’ten 4.75’e yükselirken, Trabzonspor’un oranı da 12.00’dan 11.00’a çıktı. Başakşehir’in oranı da 20.00’den 15’e yükseldi.