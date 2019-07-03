Fener, Volkan’sız topukladı!

17 yıldır Sarı-Lacivertli formayı giyen tecrübeli eldiven, sözleşmesi uzatılmadığı için kamp kadrosunda yer almadı. Kameni ve Reyes’e de “Kulüp bulun” denildi. Futbolcular, Samandıra Tesisleri’nde laktak testine tabii tutuldu. Kafile öğleden sonra Düzce’ye giderken taraftarlar, Ersun Yanal’a kiraz ikram ettiler.