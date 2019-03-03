Fener, Yanal ile evde kaybetmiyor

Sarı-Lacivertli ekip, Rizespor ile evinde yonadığı son 1 lig maçını kaybetmedi (13 G, 3 B) Çaykur Rizespor son 13 maçında en az 1 gol kaydetti. Rizesporlu Vedat Muriqi bu sezon en fazla asist yapan savunma oyucusu oldu (5 gol pası) Fener, iç sahada son 11 maçta 4. galibiyetini aldı (5 B, 2 M)