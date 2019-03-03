Fener, Yanal ile evde kaybetmiyor
Kanarya, Ersun Yanal’la Kadıköy’de 22 maçta hiç yenilmedi (17 G, 5 B) Fenerbahçe, ikinci yarıda 6 maçta sadece 2 gol yiyen Çaykur Rizespor’a 3 gol birden attı.
Sarı-Lacivertli ekip, Rizespor ile evinde yonadığı son 1 lig maçını kaybetmedi (13 G, 3 B) Çaykur Rizespor son 13 maçında en az 1 gol kaydetti. Rizesporlu Vedat Muriqi bu sezon en fazla asist yapan savunma oyucusu oldu (5 gol pası) Fener, iç sahada son 11 maçta 4. galibiyetini aldı (5 B, 2 M)
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