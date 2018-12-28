Fenerahçe'de en büyük pişmanlık Benzia!

Fenerbahçe'de transferin son gününde büyük umutlarla transfer edilen Yassine Benzia tam bir hayal kırıklığı yaşattı...

Lille'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cezayirli oyuncu, sezonun ilk yarısı boyunca 11 Süper Lig maçında 608 dakika forma şansı buldu. Bu süreçte sadece bir asist yapan Benzia, gol atamadı. Hücum bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde kaleye isabetli şut dahi çekemedi.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Benzia'nın bu performansı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin transferdeki başarısını bir kez daha sorgulattı. Comolli'nin, 7.4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı oyuncu, takıma neredeyse hiç katkı sağlamadı. Yönetimin, sezon sonunda Benzia ile ilgili opsiyonu kullanmak istemediği gelen bilgiler arasında.

COMOLLİ NE DEMİŞTİ?

Damien Comolli, Yassine Benzia'nın imza töreninde şunları söylemişti: "Lille'den telefon geldi. Bana 'Bizden hangi oyuncuyu istersiniz?' diye sordular. Ben de direkt 'Benzia' dedim. 16 yaşından bu yana takip ettiğim bir oyuncuydu. 'Maddi olarak karşılayamayız' dedim. Kiralık olarak alabileceğimiz söylendi. Bizim için inanılmaz bir fırsattı. Son gün için harika bir fırsattı. Çünkü finansal olarak ulaşamayacağımız bir noktadaydı..."

(Sabah)