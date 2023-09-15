Fenerbaçe'de Antalyaspor planı hazır

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu. Kartal, rakibini devirmek için kadrosunu da büyük ölçüde belirledi.

İSMAİL KARTAL RAHATLADI



Fenerbahçe, Milli görev için tam 14 futbolcusunu göndermişti. İsmail Kartal'ı en çok endişelendiren konu, bu oyuncuların sakatlık yaşaması ihtimaliydi. Korkulan olmadı, yıldızlar Sarı-Lacivertliler'e sağlıklı bir şekilde döndü. İsmail Kartal, Antalyaspor ile oynanacak maçta elindeki geniş kadroyu rahat bir şekilde kullanabilecek. Tek eksik, Ankaragücü karşısında kırmızı kart gördüğü için cezalı durumda olan İsmail Yüksek. Tecrübeli çalıştırıcı, perşembe günkü Nordsjaelland mücadelesini de düşünerek Antalyaspor maçının 11'ini belirleyecek.

İSMAİL'İN YERİNE MERT HAKAN



Dominik Livakovic'in pazar günü ilk kez eldivenleri giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sağ bekte Mert Müldür, Milli Takım'da oynadığı için Samuel'in görev yapması muhtemel. İsmail Kartal'ın stoperde Becao-Djiku ikilisini bozması beklenmiyor. Savunmanın solunda ise Ferdi sakatlıktan döndü. Ancak Oosterwolde de formda. Ancak 3 yerli kuralı nedeniyle Ferdi 11'de başlayabilir. Orta sahada İsmail'in yokluğunda Fred'le birlikte Mert Hakan'ın oynaması ihtimali yüksek.

ALTERNATİF ÇOK



İsmail Kartal'ın hücum hattı da büyük ölçüde belli. Sağda Cengiz Ünder, ortada Szymanski, solda ise Tadic formaya yakın oyuncular. Forvette Edin Dzeko'nun oynaması bekleniyor. Ayrıca Ryan Kent'in Milli arada antrenman performansını yükseltmesi ve Emre Mor'un da sakatlıktan kurtulması, hücum hattında İsmail Kartal'ın seçeneklerinin iyice artmasını sağladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında maça baskılı bir oyunla başlayıp skoru erkenden koparmanın planlarını yapıyor. Takımı bunu başarırsa, Kartal, Nordsjaelland mücadelesini düşünerek bazı yıldızlarını geç olmadan kenara alabilecek.