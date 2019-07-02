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Fenerbahçe'den Marsilya çıkarması

Luiz Gustavo için Marsilya ile masaya oturan Fenerbahçe'ye tecrübeli stoper Adil Rami'nin de teklif edildiği öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Mehmet Topal ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Marsilya’da oynayan Luis Gustavo’yla ilgilenirken, Damien Comolli’nin Brezilyalı futbolcu için Fransa’ya gideceği fakat transfer görüşmelerinin sadece Gustavo ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi.
 
GUSTAVO'DA İŞLEM TAMAM
 
Orta sahanın hemen hemen her bölgesinde oynama kabiliyetine sahip olan Gustavo için Andoni Zubizaretta ile masaya oturan Comolli’nin 31 yaşındaki yıldıza 5 milyon Euro teklif edeceği öğrenilirken, Brezilyalı yeteneğin dışında görüşmelerin Adil Rami için de devam edeceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Lig 1’de 38 maça çıkan Luis Gustavo sarı lacivertli formayı giymeye adım adım yaklaşırken, bu transfer trafiğinin dışında Marsilya’da disiplin sorunları yaşadığı için gözden çıkarılan Adil Rami’nin Fenerbahçe’ye sıcak baktığı bildirildi.
 
ADİL RAMİ  FENERBAHÇE’DE OYNAMAK İSTİYOR
 
Marsilya ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen şu sıralar adı sık sık saha dışı olaylarla anılan 33 yaşındaki deneyimli stoperin Lig 1’den ayrılmak istediği anlaşılırken, Fransız oyuncunun Fenerbahçe’ye teklif edildiği, Comolli’nin ise durumu Ersun Yanal’la paylaştığı belirtildi. 2017-18’de 54, geçen sezon ise 21 maçta görev alan Adil Rami 31 kez Fransa Milli Takımı’nda oynarken, 1,90’lık dev defans daha önce Sevilla, Valencia, Lille gibi kulüplerde de ter dökmüştü.
 

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