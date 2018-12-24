Fenerbahçe Batshuayi'nin menajeriyle görüştü
BAŞKAN Ali Koç’un yıldız golcü Batshuayi için düğmeye bastığı öğrenildi.
Bonservisi Chelsea’de bulunan ve Valencia’da kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu için nabız yoklanacak. Koç, FIFA menajeri Meissa Ndiaye ile görüştü. Ondan futbolcuyu ikna etmesini isterken, Chelsea temaslarını ise bizzat Başkan yapacak.
(Aksam)
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