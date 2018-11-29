Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçında Jardim tribünde olacak
Fenerbahçe ile adı geçen tecrübeli hoca Jardim'in şef analisti Miguel Moita bugünkü Zagreb maçında tribünde Fenerbahçe'yi takip edecek.
Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Leonardo Jardim'in şef analisti Miguel Moita da bugünkü maçta tribünde olacak. 35 yaşındaki Moita futbolcular ile ilgili gözlemlerini Jardim'e rapor olarak sunacak. Jardim son olarak Monaco'yu çalıştırmıştı.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.