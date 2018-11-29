Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçında Jardim tribünde olacak

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Leonardo Jardim'in şef analisti Miguel Moita da bugünkü maçta tribünde olacak. 35 yaşındaki Moita futbolcular ile ilgili gözlemlerini Jardim'e rapor olarak sunacak. Jardim son olarak Monaco'yu çalıştırmıştı.

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