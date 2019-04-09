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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbinin biletleri yarın satışa satışa çıkacak.

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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat  19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci  üyeleri için yarın satışa sunulacak.

Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle:

Misafir Tribünü: 150 lira

Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira

(AA)

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