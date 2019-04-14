Fenerbahçe - Galatasaray U21 derbisinde ortalık karıştı

Hakem maçı sonlandırdı ancak kavga yine bitmedi. 5 dakika boyunca süren kavgayı teknik heyetlerin sağduyusu sona erdirdi.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Fenerbahçe U21 takımı, Burak ile attığı gol verilmeyince hakem Mete Aylıoğlu'na büyük tepki gösterdi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular, endirekt serbest vuruş ile oyuna devam etmek istedi. Hakeme çok yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli futbolcular, oyna devam etmek isteyen Galatasaraylı oyunculara da sert tepki gösterdi.

Orta sahadaki taç pozisyonu sırasında da kavga çıktı. Oyuncular arasında yumrukların atıldığı görüldü. Teknik heyetler araya girerek olayları önlemeye çalıştı.

Teknik heyetlerin sağduyusu sayesinde olaylar sona erdi.

(Sporx)