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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını Galatasaray formasıyla takip etti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynadığı maçta örnek bir tablo yaşandı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaştığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'yi desteklemek için Galatasaray formasını giyerek Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelen Galatasaray taraftarına, sarı-lacivertli taraftarlar alkışlayıp sarılarak karşılık verdi.

Daha sonra Galatasaray taraftarı, Spartak Trnava maçını Fenerbahçelilerle birlikte seyretti.

(Sporx)

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