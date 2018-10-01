Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını Tobias Welz yönetecek
Fenerbahçe'nin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi oynayacağı Spartak Trnava maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman Tobias Welz yönetecek.
Welz'in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak.
Fenerbahçe - Spartak Trnava mücadelesi 4 Ekim Perşembe günü saat 19:55'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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