Fenerbahçe Yassin Ayoub'un peşine düştü
Fenerbahçe, devre arasında orta saha transferi yapmak istiyor. Bu yönde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözüne Feyenoord'dan Yassin Ayoub'u kestirdi.
Hollanda basını, F.Bahçe'nin Feyenoord'lu Yassin Ayoub ile ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bursaspor ve Kasımpaşa'nında devrede olduğu kaydedildi.
Faslı futbolcu için devre arasında kıyasıya yarış yaşanacağı ifade edildi.
YASSIN AYOUB KİMDİR?
Feyenoord'da forma giyen Yassin Ayoub 24 yaşında ve orta saha mevkiinde görev yapıyor.
Feyenoord ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 8 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
Yassin Ayoub toplamda ise bu sezon Feyenoord formasıyla 14 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın da Ocak ayındaki transfer dönemi öncesi Yassin Ayoub ile yakından ilgilendiği ön sürülüyor.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.