Fenerbahçe Yassin Ayoub'un peşine düştü

Hollanda basını, F.Bahçe'nin Feyenoord'lu Yassin Ayoub ile ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bursaspor ve Kasımpaşa'nında devrede olduğu kaydedildi.

Faslı futbolcu için devre arasında kıyasıya yarış yaşanacağı ifade edildi.

YASSIN AYOUB KİMDİR?

Feyenoord'da forma giyen Yassin Ayoub 24 yaşında ve orta saha mevkiinde görev yapıyor.

Feyenoord ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 8 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Yassin Ayoub toplamda ise bu sezon Feyenoord formasıyla 14 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın da Ocak ayındaki transfer dönemi öncesi Yassin Ayoub ile yakından ilgilendiği ön sürülüyor.

(Sabah)