Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, taraftarını mutlu edecek hamleler yapmaya başladı. Sarı- Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin transferini sonuçlandırdı. Takvim'in haberine göre.; Fenerbahçe yıldız oyuncu için kulübüne 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise yıllık 700 bin avro kazanacak.

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ESKİ ÖĞRENCİSİ

Kanarya, Lincoln Henrique transferi sonrası vitesi daha da yükseltecek. Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Breziyla ekibi Flamengo forması giyen sol kanat oyuncusu Bruno Henrique... Fener bu transferi de önümüzdeki hafta sonuçlandırmayı planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus eski öğrencisini takımda görmeyi çok istiyor.

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CARVALHO LİSTE BAŞI

Sarı-Lacivertliler 6 numarayı ise kariyerli bir isimle takviye etmeyi düşünüyor. Hedefteki isim ise Real Betis forması giyen William Carvalho... Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli oyuncu için de önümüzdeki hafta yeni bir teklifin yapılması bekleniyor. Kanarya, Lincoln transferinden sonra iki yıldızı da renklerine bağlamak istiyor.