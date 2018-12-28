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Fenerbahçe 14 futbolcunun sezon sonunda kontratı sona eriyor

Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

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Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sezon başında kiralanan veya transfer edilen futbolculardan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen

Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia kiralandıkları takımlara geri dönecek. Öte yandan Fenerbahçe’de Martin Skrtel, Roman Neustadter, Tolga Ciğerci, Roberto Soldado (1 sene opsiyonlu), Mathieu Valbuena (1 sene opsiyonlu), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel, Erten Ersu ve Yiğithan Güveli’nin sözleşmeleri yenilenmemesi halinde haziran ayı itibariyle sona erecek. 

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