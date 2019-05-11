Fenerbahçe 15 milyon euroluk teklifi reddetti
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas için Fiorentina haberlerinin ardından Lazio iddiası da ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio, Eljif Elmas için F.Bahçe’ye 15 milyon euroluk teklif yaptı ancak kabul edilmedi. Sarı-Lacivertliler’in, Makedon futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istediği ve bu rakamın altında satışa kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı.
Akşam
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