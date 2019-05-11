Fenerbahçe 15 milyon euroluk teklifi reddetti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio, Eljif Elmas için F.Bahçe’ye 15 milyon euroluk teklif yaptı ancak kabul edilmedi. Sarı-Lacivertliler’in, Makedon futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istediği ve bu rakamın altında satışa kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı.

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