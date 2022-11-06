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Spor

Fenerbahçe: 17 - Sivasspor: 7

Fenerbahçe - Sivasspor rekabetinde 33. maç yarın oynanacak. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a karşı galibiyet sayılarında 17-7 üstünlüğü bulunuyor.

AA6 Kasım 2022 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe: 17 - Sivasspor: 7
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Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynanacak maçla Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 67 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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