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Spor

Fenerbahçe 18. kez Türkiye Kupası finalinde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, 18. kez finale yükselme başarısı elde etti.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe 18. kez Türkiye Kupası finalinde
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, 18. kez finale yükseldi. Sarı-lacivertliler son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etti. 3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Kanarya, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi, 85. dakikada Joshua King kaydetti.

Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor'a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacak.

Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.

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