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Fenerbahçe, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Lainez için ocakta temaslara başlıyor

Transferde genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, ara transferde 18'lik yıldızın peşine düştü. Club America'da yıldızı parlayan 18 yaşındaki Diego Lainez de bu isimlerden biri.

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Kanarya'nın bir süredir takibine aldığı Meksikalı futbolcu için devre arası resmi temas kuracağı öğrenildi. Kanatlarda oynayan genç yıldız, sol ayağını raket gibi kullanıyor. Patlayıcı bir deparı olan Lainez, hızlandığında kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Tek eksisi savunmaya yeterince katkı vermemesi.

Lainez sezon başında ilginç bir olayla gündeme gelmişti. 1.93 boyundaki Matt Miazga maç oynanırken 1.67'lik Diego Lainez'i tartışma sırasında yaptığı el hareketiyle aşağılamıştı.

RAKİBİNİN BOYUYLA DALGA GEÇTİ

Rakibinin kısa boylu olması nedeniyle onu göremediğini ima eden bir hareket yapan Miazga'ya diğer oyunculardan da tepki görmüştü.

(Fotomaç)

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