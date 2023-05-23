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Spor

Fenerbahçe, 18.kez finale kalmayı hedefliyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, kazanması halinde 18.kez finale kalma başarısı gösterecek.

AA23 Mayıs 2023 Salı 11:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, 18.kez finale kalmayı hedefliyor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.

İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

FİNALLERİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:

SezonTakımlarSonuç
2017-2018Akhisarspor-Fenerbahçe3-2
2015-2016Galatasaray-Fenerbahçe1-0
2012-2013Fenerbahçe-Trabzonspor1-0
2011-2012Fenerbahçe-Bursaspor4-0
2009-2010Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2008-2009Beşiktaş-Fenerbahçe4-2
2005-2006Beşiktaş-Fenerbahçe3-2
2004-2005Galatasaray-Fenerbahçe5-1
2000-2001Gençlerbirliği-Fenerbahçe1-1 (6-3 Pen.)
1995-1996Galatasaray-Fenerbahçe1-0, 1-1
1988-1989Beşiktaş-Fenerbahçe1-0, 2-1
1982-1983Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu2-1, 2-0
1978-1979Fenerbahçe-Altay1-2, 2-0
1973-1974Fenerbahçe-Bursaspor0-1, 3-0
1967-1968Fenerbahçe-Altay2-0, 0-1
1964-1965Galatasaray-Fenerbahçe0-0, 1-0
1962-1963Galatasaray-Fenerbahçe2-1, 2-1

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